烏龜屬於變溫動物，因此行動力較低，再者牠們厚重的龜殼，將其腿部包裹起來，使牠們難以靈活移動，導致烏龜走路較慢，不過在危急時刻，牠們動作也是可以快起來的，日前一隻烏龜為了搶食物，竟光速的移動搶奪，超快速度讓許多人直呼超萌。

飼主＠natashulechka_養了一隻玳瑁貓(Tortoiseshell cat)及紅耳龜，經常將寵物日常分享至抖音(TiKTok)，一日玳瑁貓正在吃肉，側著一邊的頭靠近地面，豈料烏龜發現後，覺得有機可趁，便守在一旁蓄勢待發。

烏龜突然加快腳步衝上前，直接撲了過去，像是一頭獵豹把肉塊劫走，起初貓咪還不願鬆口，但最終搶不過烏龜的攻擊，烏龜將肉搶走後，光速的離開現場，留下一臉茫然的玳瑁貓，無奈地聞著肉塊留下的味道。

由於較少看到烏龜動作迅速，因此影片獲得5.5萬人按讚，不少人笑著回應「動物看到食物，反應都是一樣的，搶了再說啊！」、「貓皇的面子保不住啊」、「這下誰才是烏龜，我突然有些困惑了」、「為了吃超快的」、「牠已經顛覆我對烏龜的想像了」、「紅耳龜其實就是這樣，有時可以爬很快」。