俗話說「皇帝的女兒不愁嫁」，不只女人想飛上枝頭當鳳凰，男人要想少奮鬥十年，無非是迎娶公主搶當駙馬爺，意味著人生從此平步青雲。不過唐朝卻是特例，許多公主寧願出家當道姑也不願結婚嫁人，背後原因暗藏玄機！

據史料記載，唐朝一共有13位公主出家，就連武則天當上皇后前，也曾在感業寺當道姑，儘管每位公主出家的原因各異，但多數不是出於真心入寺，其中一部分是為了逃婚。

由於和親是唐朝公主經常需要面臨的政治使命，藉著遠嫁他國換取邊疆和平，加上政局混亂，朝廷內部有太監把持朝政，外部藩鎮割據十分嚴重，公主嫁不嫁人，皇權也無法獲得保障，為了獲取更多的自由和自我保全，她們索性選擇出世入道，回絕和親。

再者，不少公主會藉口出家修行，但其實只是為了能夠更自由的享受開放性關係，畢竟出家後無人能管，公主們密會男寵等脫序行徑在野史上也多有記載，唐代詩人王建就曾在《唐昌觀玉蕊花》寫下「女冠夜覓香來處，唯見階前碎玉明」，這裡的「女冠」即是道姑，而「覓香」一詞就更別具深意了。

加上當時社會風氣開放，唐朝公主多半嬌生慣養且濫情荒淫，最有名的莫過於唐太宗的女兒高陽公主與辯機和尚私通，搞得滿城風雨，駙馬房遺愛卻不敢過問。即便唐朝皇帝們包括唐太宗、唐憲宗、唐宣宗等人都曾為公主應召駙馬，但基於上述種種原因，士族子弟皆避之唯恐不及。