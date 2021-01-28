出門在外不少人都有住過旅館或是摩鐵的經驗，房間內的衛浴經常都只用玻璃進行隔間，若非情侶、夫妻同住，尷尬指數破表。日前就有網友不禁好奇，「為什麼旅館愛用玻璃隔衛浴？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（27日）在PTT「八卦板」PO文透露，因為簽證到期，剛從阿姆斯特丹回來，「很抱歉在這個時間增加防疫的負擔」，不過近期他發現，不少國內外旅館都喜歡用玻璃進行隔間，無論是阿姆斯特丹或是台灣的防疫旅館，衛浴都只用玻璃進行隔間，讓他不禁好奇「為什麼不好好做實牆，要用玻璃隔啊？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少老司機坦言，玻璃隔間確實能讓情趣加倍，除此之外，成本考量、安全問題以及空間配置，才是背後最大關鍵，「絕對不是情趣，情趣只是附帶的，主因是省成本」、「玻璃透光，晚上睡覺會關燈，省電」、「省地省錢，你住貴點的旅館就不會這樣搞了」、「叫外送茶或吃魚比較不會擔心被偷錢」、「玻璃比較薄，增加坪效，反正旅館住不久」、「改裝潢調整空間配置方便吧」、「玻璃的穿透感能增加視覺坪數」。

事實上，過去就有一位具有10年工作經驗的客房部經理指出，設計規劃客房時，基於滿足客人住得舒適和省錢的需求，要是每間衛浴都用實體牆面進行隔間，需要大量的人工磚砌、貼瓷磚、壁紙等高昂的材料費，若是使用透明玻璃隔間的話，能大幅降低裝修成本，再者空間也會看起來較為明亮寬敞，減少電費開銷。