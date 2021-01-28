面對寒假到來，不少家長除了擔心小孩沒人顧，就連寒假作業也要時時督促，日前就有家長上網PO出孩子的「80題猜燈謎」寒假作業，因為想破頭依舊只能答出幾題，於是PO網求救，沒想到事隔一天就有神人貼出解答，讓網友看了大讚「有神快拜！」

寒假作業80題難到不行，爸爸寫到崩潰求救，網看題目全傻。（圖／翻攝自爆系知識家）

原PO昨（27日）在臉書社團《爆系知識家》PO出孩子的寒假作業，80題猜燈謎題目分為「猜一國字」和「猜地名」，前者佔27題、後者則佔了53題，其中原PO只勉強解了幾題，其餘的怎麼想破頭也無解，讓他無奈直呼，「小弟不才，大家可以一起幫幫忙嗎？」

事隔一天，就有神人將這80題燈謎全破解！（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，不少網友認為題目太多且難度又高，認為這份寒假作業根本是在惡整家長，沒想到事隔一天就有網友在臉書社團《爆怨公社》PO出解答，並透露因為看見家長求救，於是將照片轉發到LINE群組，結果朋友竟然順手將80題燈謎全解開，讓他貼文急喊「我的神級朋友把作業都做好了，求救的家長在哪裡？」照片中可見，該名神人還謙虛的在第15題旁備註寫下「Google提供」。

答案曝光後網友全看傻了，紛紛留言大讚「我媽問我為什麼要跪在地上看手機」、「大神請收下我的膝蓋」、「這張要存起來，以後孩子上小學有機會用到」、「厲害了，我要珍藏」；還有人笑說「該不會妳朋友就是出題老師？」、「如果答案有錯，應該同年級的都錯同一題吧」。