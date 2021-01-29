為了降低寵物棄養率、流浪動物數量，飼主需幫寵物進行結紮、絕育，但動完手術後，牠們會有感覺嗎？大陸湖南有一名獸醫師，日前替一隻寵物狗進行結紮手術，沒想到牠竟氣得每天至獸醫院報到，期間甚至不斷地吠叫，讓獸醫師哭笑不得。

黃狗每天準時來獸醫院外打卡，讓醫師非常無奈，甚至還跑出來向狗道歉。(影片來源/youtube/海客新聞)

根據《海客新聞》報導，長沙市一名黃狗飼主3個月前，帶愛犬至當地獸醫院進行結紮，沒想到黃狗動完手術後，疑似因此失戀，每天準時跑到寵物醫院「打卡」，站在醫院外不斷吠叫，好像在抱怨自己的不滿，讓肖姓獸醫師非常無奈。

肖姓獸醫師提到，這一條是名叫「串串」的母狗，約在2020年10月至醫院做絕育手術，過程並未有抗拒的表現，而且牠被主人帶來時，看起來還蠻開心的，沒想到做完絕育後，只要天氣好，牠幾乎每天下午3點，都會準時來寵物醫院門口吠叫，而且已連續3個月。

獸醫師之後拍下影片，他還特地走到醫院外向黃狗道歉，但對方並未息怒，先是往後退了幾步後仍繼續狂吠。不少人笑著說「醫生戴口罩也沒用，狗能聞得出來」、「奪蛋之仇不共戴天，這個仇記下了」、「狗生的快樂沒了」、「醫患關係很緊張」，不過黃狗主人疑似未繫繩，牠才得以跑到醫院外，不少網友建議主人應幫愛犬綁牽繩，不只保護用路人，也保護狗的自身安全。