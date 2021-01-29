黃喉貂外表看似可愛，但實際上也是不好惹的角色。日前有一名網友至太平山，期間目擊3隻黃喉貂衝了出來，原以為牠們正在玩耍，沒想到竟是聯手狩獵，合作包抄逮到山羌，並狠咬牠的脖子，讓網友驚呼「可愛的黃喉貂瞬間變成大魔王」。

初次來到太平山，跟兒子都在想能不能遇見灰林鴞 🦉 進入宜專一線後，一路上時速不超過40，就是想遇到動物後不會驚嚇到牠們 可以好好遠觀，壓根沒想到 #黃喉貂... 由高守誠發佈於 2021年1月27日 星期三

一名網友日前帶家人至太平山，原本想看是否會巧遇灰林鴞，行駛至宜專一線(又名太平山公路)後，為了不驚擾附近的野生動物，因此他們一路慢行遠觀，期間衝出3隻黃喉貂奔進草叢，所幸慢速並未嚇到牠們，隨後黃喉貂又跑了出來，網友趕緊拿相機並蹲在路邊躲著，希望能拍到黃喉貂。

「住在山上這麼久，也沒有看過野生動物廝殺」，網友隨後發現，這3隻黃喉貂並不是在玩，而是正在狩獵，期間牠們集體合作、左右包抄獵捕山羌，最終山羌寡不敵眾被逮住，慘遭黃喉貂狠咬脖子，經過幾次攻擊後，山羌不支倒地變成黃喉貂的食物，「這過程中我能做的，就是不干涉這自然生態中的食物鏈」。

該網友隔天特地經過案發現場，發現黃喉貂只吃山羌的內臟，而其餘的部分則被猴子吃掉。珍貴照片曝光後，不少網友表示「黃喉貂原來會獵捕山羌，真是大開眼界。瞬間覺得臉長得很可愛的黃喉貂跟鬣狗一樣了」、「好幸運拍到喔！可以報名台灣國家地理頻道了」。而黃喉貂逮到獵物後，會從屁股吃到內臟，有著山羌殺手的稱號，台語又稱為「羌仔虎」。