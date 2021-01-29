雪豹機警且動作敏捷，有著「雪山之王」之稱，看似凶狠的牠們，其實也有俏皮的一面。日本一名遊客至札幌市圓山動物園參觀，期間正好遇到雪豹餵食時間，只見牠被餵飽以後，看到飼養員與其揮手道別，牠竟一秒變大貓，模樣非常可愛。

日本網友@soranitsukibear非常喜歡動物，相當關注北極熊、雪豹、老虎及大象等動物，因此也經常至各地動物園參觀，先前他至札幌市圓山動物園，期間正好看到雪豹「Shijimu」(シジム)在吃飯，而飼養員餵完最後一塊肉後，便與雪豹揮手再見，一方面告訴牠食物已經吃光了。

沒想到「Shijimu」下一秒竟變成大貓，依依不捨的看著飼養員，並揮動牠蓬鬆的尾巴，好像在說「別離開我，我還想再吃」，撒嬌萌樣融化一票網友。影片更是累積120萬觀看次數，不少人被萌翻表示，「直接變成萌貓」、「好律動的尾巴啊！這尺寸…我還以為是一條蛇」。

雪豹屬大型貓科食肉動物，常於雪線附近和雪地間活動，故得此名，喜歡獨行、夜間活動，原產於亞洲中部山區，其生活於高原生態食物鏈頂端，因此也被人類稱作「高海拔生態系統健康與否的氣壓計」，不過因非法捕獵等多種人為因素，導致雪豹數量急劇減少，如今被列為瀕危物種。