情侶相處多半有不為人道的小情趣，日前就有一名女大生透露，男友經常揪她一起洗澡，但她認為還是各自洗比較舒服，拒絕男友的洗澡邀約後，對方卻開始鬧脾氣，讓她相當苦惱，於是PO網求助「這種狀況我有點不知道該怎麼辦…」貼文一出隨即掀起網友熱議，更有老司機提供解方，讓對方知難而退。

原PO在《Dcard》PO文指出，男友經常揪她一起洗澡，她偶爾也樂於配合，但還是比較喜歡自己洗，只是對方被拒絕後就會開始鬧脾氣，讓她十分苦惱，「這種狀況我有點不知道該怎麼辦，因為我心裡會覺得沒關係吧…這件事想問大家，因為看蠻多情侶很喜歡一起洗，我這樣子很奇怪嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我也不懂一起洗是怎樣？做完一起沖沖水可以接受，可是認真洗澡就不行，真的想看我嚕我的腋下跟胯下嗎？不好吧」、「是一種情趣，但男的鬧脾氣是怎樣」、「兩人再親密，也沒有任何一件事情是理所當然的，不該為了這樣就生氣」。

不過也有人表示「一開始也很不習慣很害羞，後來很愛，偶爾還會幫男友洗頭洗澡、吹頭髮」、「我老公很喜歡跟我一起洗澡，我是不介意啦，我都會故意洗頭時候甩泡泡在他臉上，然後互相刷背，很歡樂呀」。

另外也有網友提出解方，「妳就讓他試試女生洗澡的溫度，他就會停止這種想法了」、「女生的洗澡水跟岩漿一樣，之前一起洗過一次我差點被煮熟，奉勸沒試過的別輕易嘗試」、「跟他說『一起洗完就要幫我吹頭髮哦』，我相信大部分男生會選擇自己洗」。