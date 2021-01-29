斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）27日凌晨發生一起詭異搶案，一名24歲搶匪在搶劫期間，被一名36歲熟女攔下色誘，女子甚至大方提供口舌服務，讓他舒服到一度忘了逃命，被稍後抵達的警方逮個正著，而女子眼見警方到場，累得直呼「快把他帶走，我不行了！」

根據《太陽報》報導，24歲的塞爾維亞裔搶匪闖入加油站內的超商行搶，並對店員施暴，不僅喝令交出金錢，還要對方打開辦公室內的保險箱，打算將店內洗劫一空，不料這時一名36歲的熟女正好走進店內，發現苗頭不對的她，立刻對搶匪展開色誘。

女子為了讓搶匪分心，並給店員充分時間報警，竟然直接當場幫搶匪提供口舌服務，突如其來的艷福，讓搶匪深陷其中，完全忘記自己正在搶劫，直到警方到場時，兩人呈現半裸狀態，儘管搶匪一度頑強抵抗，但在優勢警力制伏下，最後只能束手就擒。

至於這位神秘女子在看見警方到場後便如釋重負，精疲力竭的表示「快把他帶走，我不行了！」報導指出，該女子並非超商員工，為何主動替搶匪提供性服務的原因不得而知，而警方也很感謝女子「英勇的犧牲」，目前已經將搶匪帶回警局拘留，全案仍在調查中。