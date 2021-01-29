因為過度飢餓而暴食者，小心撐死！泰國一名身無分文的流浪漢日前偷偷潛入一間小吃店偷吃東西，疑似因為飢餓過度，一口氣吞下9顆皮蛋和10瓶汽水，等到被發現時，已經倒臥在路邊氣絕身亡。

根據《泰國世界日報》報導，泰國春蓬府（จังหวัดชุมพร）警方昨（28日）清晨6時50分接獲報案，指稱一名流浪漢倒臥路邊氣絕身亡，由於正值疫情期間，有關當局不敢大意，待全身穿上防護衣後才敢趨前檢查。

經查發現，死者為一名年約50多歲的男子，身穿短袖、短褲，揹著一個黑色大包包，包包內還裝著5瓶沒開過的汽水、泡麵和一個空瓶子。

巧合的是，距離男子倒臥處約50公尺的粿條店前一天深夜剛好遭竊，失竊物與男子包包內的汽水不謀而合，粿條店老闆娘表示，當天晚間發現店內遭不明人士闖入，以及玻璃敲擊的聲音，但不敢外出查看，後來才發現有10瓶汽水被喝光，地上還有9顆皮蛋的蛋殼殘渣。

警方根據事證推斷，死者和小偷確實是同一人，應是對方流浪途經此地，過度飢餓之下才會闖入店家偷吃，但因為一下子吞食9顆皮蛋和10瓶汽水，吃太撐才會出現抽搐症狀，最後不幸猝死在路邊。法醫勘驗後指出，男子至少已死亡3至4小時，身上無外傷，也沒有任何身分證明文件。