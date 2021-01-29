英國一隻寵物雪貂日前偷偷鑽進滾筒式洗衣機裡打瞌睡，沒想到飼主在不知情的情況下啟動了洗衣機，令人感到震撼的是，小雪貂在洗衣機裡經歷了長達100分鐘的「連洗帶烘」，竟然奇蹟存活了下來，讓眾人嘖嘖稱奇。

根據英國《每日郵報》報導，這隻名為「班迪」（Bandit）的2歲雪貂，昨（28日）被飼主雷德芬（Jackie Redfern）發現時，虛弱的癱軟在洗衣機裡奄奄一息，飼主見狀後驚覺不妙，立刻緊急將班迪送到住家附近的Vets4Pets Leeds Colton獸醫院救治。

獸醫師梅西（David Massey）表示，班迪剛被送到醫院時，情況相當危急，小命幾乎去了半條，所幸經過醫療團隊的緊急救治後總算保住性命，而最令人驚訝的是，班迪住院4個小時後，竟然恢復神速，甚至已經可以慢慢走路，展現異於常人的生命力。

梅西指出，這種情況相當罕見，「但必須承認的是，滾筒式洗衣機通常受到不少小動物的喜愛，尤其是在寒冷的冬天，牠們喜歡找個溫暖舒適的地方蜷縮起來」。

飼主表示，目前班迪已回到家中休養，經歷這起意外後，雖然肺部有輕微萎縮，身上也有瘀青，但如今已完全康復。