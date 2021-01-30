老虎與羊是掠食者與獵物的關係，但你相信牠們竟能成為朋友嗎？俄羅斯海參威一座野生動物園，每周都會餵食活物給大型貓科動物吃，先前便送一隻山羊進圈地供老虎獵食，豈料飼養員隔天查看時，發現老虎竟與山羊成為朋友，驚呼這簡直是奇蹟。

山羊帖木兒被老虎當成小弟，帶著牠在圈地巡視，形成非常特殊的景象。(影片來源/youtube/RT)

綜合外媒報導，普利莫斯基野生動物園(Primorsky Safari Park)飼養一隻雄性西伯利亞虎「阿穆兒」(Amur)，善於捕捉山羊和兔子，動物園每周兩次送活體獵物入籠給牠吃，不僅能讓阿穆兒飽餐一頓，還能同時享受撕咬獵物的感覺，已吃了3年。

2015年11月動物園依照慣例送一隻山羊進圈地，豈料飼養員隔天檢查園區時，發現山羊竟還活著，而且牠並未露出恐懼的樣子，推測可能是牠毫不害怕，因此讓老虎不敢輕舉妄動，前三天阿穆兒並未碰過山羊，牠還會被山羊逐出原本睡覺區域，跑到庇護屋的屋頂上睡覺，形成非常神奇的互動模式。

由於山羊與老虎共存同一空間非常特殊，因此也引發外界關注，之後山羊被命名為「帖木兒」(Timur)。動物園負責人梅津采夫(Dmitry Mezentsev)提到，研究如此多年的虎與豹，這一段兄弟情簡直是奇蹟，牠們早上一碰面，就會在圈地內散步，而山羊緊跟在老虎身後，與牠一起巡視領地，過了幾天後，牠們甚至還會一起玩耍、追逐。

但最終雙方仍被迫分離，帖木兒期間一度大膽挑戰阿穆兒，甚至還用角衝撞牠，導致阿穆兒只能反擊，但並未做出吃山羊的反應，動物園為了避免衝突，便將牠們分開，梅津采夫表示，「出於對山羊的尊重，我們改餵兔子給阿穆兒吃」，受傷的帖木兒被送往莫斯科治療，直到2019年才過世。