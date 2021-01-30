撿流浪幼犬回家養，沒想到竟養到一頭猛獸。俄羅斯聖彼得堡一名男子，4年多前帶愛犬外出散步，意外發現一隻被遺棄的幼犬，由於不忍心將其留在原地自生自滅，便決定收編牠，豈料養了4個月後，他漸漸發現不對勁，這一隻幼犬竟暴風式長大，才知道牠其實並不是狗，而是一匹狼。

穆辛克(Andrey Musienko)飼養數隻雪橇犬，是一名愛動物人士，2016年一天他帶狗出門散步，期間愛犬們在一處草叢中，發現了一隻黑色幼犬，看似沒有主人，身邊也沒有狗媽媽的蹤跡，由於擔心幼犬沒人照料，最終恐因飢餓而喪命，因此便將牠帶回家照顧，並取名為「Akela」。

而Akela與其它雪橇犬相處融洽，但養了4個月後，穆辛克也漸漸發現不對勁，因為牠的體型急速變大，甚至已超越成年的雪橇犬，牠才意識到Akela並不是狗，而是一匹狼(Northwestern wolf)，不僅如此，飲食上也與雪橇犬不同，牠特別喜歡吃血淋淋的生肉。

不過Akela從小與狗相處，因此野性也逐漸消失，看起來就像是一隻大狗，經常會向穆辛克撒嬌，而Akela光是頭部就大主人2倍，有時開心撲過去時，穆辛克還一度招架不住，讓人看了忍不住為他捏一把冷汗。穆辛克也開設youtube頻道「Black Canadian Wolf」紀錄寵物的日常，讓人更加了解狼，如今擁有30萬粉絲。