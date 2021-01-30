警犬在值勤時，態度會非常嚴肅又兇猛，但下了工作崗位後，牠們就像普通的狗，也愛與主人撒嬌。美國康乃狄克州柯林頓警局有一隻警犬，只要看到領犬員換上制服後，牠也會馬上轉換成工作模式，但只要一回到家，牠就會立馬變萌犬，展現寵妹實力，讓不少人直呼太可愛。

美國康乃狄克州柯林頓警局(Clinton CT Police Department)內一隻警犬桑尼(Sonny)，只要看到領犬員弗雷(Corporal Jason Frey)上工，牠就會跳上警車待命，並轉換成「守衛模式」，隨時保持備戰狀態，只要看到有可疑人事，就會盡責警戒，但沒想到桑尼一下崗位，馬上就變成小主人的大玩具。

弗雷透露，在女兒雷根(Reagan)出生前，將近3年的時間，他與妻子都將注意力放在桑尼身上，所以一開始還擔心桑尼會吃女兒的醋，沒想到在妻子懷孕期間，桑尼的態度就開始出現變化，除了變得溫柔外，甚至還想跟寶寶親近，一看到女主人坐著時，牠就會將頭依偎在孕肚上，彷彿是大哥哥在等妹妹出生一樣。

而雷根出生後，桑尼也是最寵女兒的，弗雷吃醋地表示，「我花了5年訓練桑尼放下玩具，結果女兒玩玩具時，還不用說話，要牠放下桑尼就乖乖聽話」，不僅如此，無論女兒怎麼在桑尼身上滾，或是玩弄牠的耳朵，桑尼都不會生氣，而弗雷近日將迎來第二個女兒，桑尼的育兒生活可能會更忙了。