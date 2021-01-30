澳洲生物多樣性豐富，有些品種大得嚇人，還有世界前幾名的毒蛇、毒蜘蛛等，總是讓人看到寒毛直豎。雪梨一名女屋主發現，女兒的房間出現百隻黑蜘蛛，霸佔房間兩處角落，在天花板上亂竄，讓人看得頭皮發麻。

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7 — 💧 Petie R 🇦🇺🌟🦄🌱🌈🌏 (@PrinPeta) January 28, 2021

綜合外媒報導，網友@PrinPeta在推特貼出照片，指住在雪梨(Sydney)的朋友，其民宅被蜘蛛強行入侵，日前她驚覺女兒的房間裡出現蜘蛛，而且數量還不少，進一步觀察發現，房內兩個角落都被霸佔了，目測其中一個角落裡，蜘蛛數量約50、60隻左右。

而照片曝光後，一度還有網友質疑照片的真實性，@PrinPeta便釋出拍攝影片，只見上百隻蜘蛛群聚交疊，在天花板上亂竄，不知什麼原因，導致牠們聚集在角落裡，而這短短45秒的現場影片曝光後，更是吸引10萬人觀看。

有人透露，此為剛孵化的獵人蛛(huntsman spider)，是居家好鄰居，會幫忙吃掉家中的蟲子，主要以蚊蟲為食，並不會像普通蜘蛛一樣織網捕獵，對人並沒有害，儘管知道牠們沒有危險性，但仍有不少人無法接受，甚至認為應該用火焰噴射器解決，不過女屋主則相當冷靜，更自嘲「我們再也不用擔心有蚊子了」。