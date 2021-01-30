有網友透露，日前接獲通知，指稱銀行帳戶多了一筆意外之財，讓他相當困惑，後來才知道原來是有人匯款錯誤，將錢匯到他的戶頭，需要他到銀行確認，但是因為自己上班時間與銀行開業時間重疊，為了對方的失誤卻害自己必須請假多跑一趟銀行，讓他相當難以接受，直呼「有夠衰！」

原PO昨（29日）在臉書社團《爆怨公社》PO文透露，接到銀行通知表示有人匯款錯誤，將錢匯到他的戶頭，但是因為原PO的戶頭已經許久未用，加上存摺和印章也遺失了，早有除戶打算，但銀行卻要他親自去一趟分行確認這筆款項，並且給了他匯款者的資料，如今已和對方取得聯繫，165反詐騙電話也打過了。

但是因為原PO的上班時間與銀行開業時間重疊，因為匯款者的失誤，卻害他要向公司請假跑一趟銀行確認，且對方明知道他的處境，卻也絲毫沒有任何表示，只有一句道歉，讓他心裡十分不平衡，直呼「花時間倒是還好，我只是不想花錢跑那一趟！有夠衰！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「告知匯錯，請對方彌補請假那一天的薪水給你很合理吧」、「跟對方說請假以及搭車、匯款等手續費會扣除後匯回」、「真的覺得匯錯戶頭應該扣一半，除了浪費人家時間以外，還要被當犯人一樣一直被追錢」、「匯錯的一方也該主動表達善意，自己不注意然後給別人找麻煩就該姿態軟一點，不是裝傻就天下無敵」、「我有收到錯誤的匯款，行員也有給我對方的資料，對方跟我說退7成就好了，白賺36000」。

不過也有人出言緩頰，「換個角度看，假設哪天自己或家人成為匯錯帳號的人，會希望對方提供協助嗎？」但原PO則無奈表示，「我不是不還，是我真的沒時間跑銀行，對方說不急，但有一筆不是我的錢在我的戶頭感覺就很怪，可是我也不想為別人的錯誤花錢買單！」