年關將至，雖然今年受到疫情影響，不少公司行號停辦大型尾牙活動，但各部門小規模的聚餐依舊照常舉辦，對此就有網友不禁好奇「該如何高明的躲酒？」貼文一出隨即掀起熱議，

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文表示，又到了一年一度的尾牙季，自己身為少數男同事，需要肩負起陪老闆尬酒的工作，這樣大家的獎金才有機會不斷加碼，但也不禁好奇「如果本身不是很會喝酒的人，有什麼高明的方法，可以成功閃躲飄嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你先壯酒膽，主動去找會勸的喝，他們自討沒趣就不會吵，我以前都這樣，先一打十，還要carry兩個主管」、「直接喝到吐在對方身上，保證下次沒人敢找你喝」、「發酒瘋一次之後就沒人敢找你喝了」、「我朋友都說他胃潰瘍沒辦法喝酒」、「腸胃問題蠻好躲的」、「肝硬化很好耶...天才才想得到」。

不過多數人則一致推薦最高明的躲酒說詞莫過於「過敏」一詞，「我都說過敏」、「過敏這招蠻好用的」、「直接說會過敏就好，找其他理由，躲得了一次，之後怎辦」、「過敏就好了，起酒疹嚴重是會直接死人的」。

更有網友分享身邊一名超強業務的躲酒撇步，「喝的時候就是沾一下，然後接著主動敬別人，等到他要喝的時候就找一個新話題或一個好笑的東西，碰一下對方肩膀手臂，繼續講話主導話題，對方酒少了就替對方倒酒。整場都這樣，不注意根本不會發現他在閃酒」超高超的交際手段讓不少網友直呼佩服，但也有人坦言「這樣的方式也不是每個人都學的來，畢竟要很會喇賽」。

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