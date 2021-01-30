火鍋和燒肉吃到飽是不少民眾的聚餐首選，許多餐廳甚至推出「啤酒免費續喝」活動攬客，讓外界不禁好奇，店家這樣做是否會虧本？對此，就有內行人點破背後「不虧反賺」的真相，掀起熱議。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》透露，不少吃到飽店家為了攬客，會推出各式福利噱頭吸引客人上門光顧，啤酒免費續喝就是其中之一，但這樣做並不是不會虧本，再者，這類火烤類店家也不是靠賣啤酒提高收益，他們真正盈利的本質還是回歸到店內販賣的各式食物。

至於店家之所以會提供酒水免費續喝，最主要是客人在暢快飲酒之餘，需要的「下酒菜」也會更多，如此一來就能讓客人吃得更多、點得更多，無形中創造的利潤不僅能將免費啤酒的成本抵銷，客人待的時間一長，點菜的機率越高，從中賺取的利潤更多。

此外，在店家大量進貨之下，啤酒的成本也能壓縮得更低，只要客人多點幾道下酒菜，店家就能輕鬆將酒錢給賺了回來。檯面上，客人因為店家推出的免費續喝活動覺得划算，但無形中也點了不少菜色，讓老闆賺上一筆，要是客人覺得滿意，日後成為回頭客的機率也大增。

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