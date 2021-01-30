相信不少人在求學階段，除了每日的早自修和升旗活動之外，都有經歷過「打掃時間」，日前就有網友不禁好奇，「學生為什麼繳了學雜費還要幫學校掃地？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人揭露打掃賦予的另一層含意，就連部分大學也將打掃視作畢業門檻。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，既然學生都繳了學雜費，為何還要幫學校掃地、清廁所，不禁質疑「學校是不會多請些人來掃嗎？不然老師去掃呀！為啥學生繳錢還要掃地？」並好奇問道「是只有台灣這樣，還是國外學生也要幫學校掃地？還有台灣學生還要升旗、早自習超奇怪的」。

貼文一出，引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「奴隸養成啊，以前還有升旗呢」、「學雜費是買掃具給你掃的」、「就像你去吃速食，繳錢還要自己收餐盤一樣」。

但也有人吐槽「你以為你付的學費真的支撐得起你享有的教育資源嗎」、「因為你繳得不夠，要算錢的話，義務教育根本大賠，學雜費10萬還要自己掃地再來罵吧」、「一班30人，頂多繳到90萬，一個班一學期至少要5個教授，一個月薪水50萬，2個月學雜費就沒了。掃地是便宜你了」。

不過也有內行人點出關鍵主因，直言這是「教育的一環」，「成功的教育都是從小時點滴培養的」、「我們學校還直接列入畢業門檻，沒有幫學校掃一年地不能畢業」、「一堆志工不也是繳錢還勞動嗎？就學習咩」。

事實上，日本教育會利用擦地板從小培養孩童品格，除了鼓勵學童珍惜並打理所在的環境，也能透過擦地板達到鍛鍊孩童的手指肌肉，再者，擦地板也是一門淨化心靈的修行。