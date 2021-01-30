男女如廁大不同，尤其是面對坐式馬桶，不少人擔心衛生問題，而馬桶坐墊又分為O型和U型兩種設計，差別在於坐墊前方的缺口處，後者通常出現在公共場合或是飛機上，對此就有網友不解，U型設計的背後用意，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社二館》PO出一張U型馬桶坐墊的照片，好奇問道「請問馬桶這樣設計的用意是？」貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人打趣笑說這設計根本是男性福音，「這樣生殖器才不會卡到，有些沒這種設計的對我真不方便」、「解決30公分的困擾」、「男生有在掀坐蓋的就會知道好處了，尿會滴在坐蓋上」。

事實上，基於衛生考量，U型設計確實能夠減少男性小便時尿液噴濺的機會，清潔人員也比較好清潔，除此之外，U型座墊相對於O型來說，能更有效的分擔使用者體重，不易出現裂開或是變形的問題，承重性較高。加上U型設計能讓女性在小解後擦拭時更加輕鬆省力。

還有一個特別現象是，國外經常發生馬桶座墊失竊事件，U型設計因為所需物料比較少，價格相對比O型的便宜，可以有效打消竊賊犯案的念頭，降低竊盜機率。