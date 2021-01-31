‧唐朝人搶著當和尚？

‧唐朝人不吃豬肉？

‧唐朝男人迎娶闖關會有生命危險？

‧唐朝女人不需要上醫美診所？

‧唐朝已經有大賣場？

‧唐朝很多違章建築？

‧唐朝就有離婚協議書？

‧唐朝人隨口就來句唐詩？

大唐風俗文化全紀錄！

唐朝是中國歷史輝煌的王朝之一，無論是政治制度、經濟水準、軍事力量、人口數量，還是國土疆域、國際影響力，都是世界上數一數二的強大國家。首都長安成為世界的中心，群賢畢至，萬國來朝；各色人種、文化，各種風俗、習慣，各種知識、觀念交流碰撞，形成唐朝社會獨一無二的生活圖景。

本書從飲食、裝扮、婚戀、居住、宗教、文化教育、醫療衛生、出行購物等各方面，重現唐朝宮廷與百姓的實際生活狀態，展現出一幅唐朝人日常生活的立體場景圖。

讀完這本書，你可說是半個唐朝人了！

【精彩書摘】

前面說了那麼多，其實就是大白天作了一個夢，和那幾年演的那些穿越劇一樣。好端端的，現代人真的能穿越回唐朝嗎？還想跑到唐朝的長安城買房子？這種事除了出現在電視劇，也只會發生在夢裡了。

可是你以為對一個像我這樣靠稿費過日子的人來說，在今天的西安城買間房子難道就不是夢嗎？我媽就說從現在起早貪黑地奮鬥一年，還買不起我家洗手間大小的面積。有什麼辦法呢？房價高得離譜。即便如此，還不是你想買就能買。前兩年我姊住的地方要蓋房子，必須開立證明夫妻名下沒有房，才能買房。

原以為這好像計畫經濟時代，買糧、買油都要憑票證一樣，是歷史走到今天這個新時代裡的新產物，結果有一天，突然翻開歷史資料，我真是嚇了一大跳，唐朝人連限房令都走在我們前面，他們實在潮得太離譜了。

一千年前的投資客

前面說過土地所有權，唐朝實行均田制，按「良口三人以下給一畝，三口加一畝；賤口五人給一畝，五口加一畝」的原則授予。意思是一個三口之家至少可以擁有一畝(約六百多平方公尺)土地，當然這是指普通老百姓。貴族呢？另有規定：「若京城及州、縣郭下園宅，不在此例。」什麼意思呢？意思就是「有錢能使鬼推磨」，對一個小老百姓來說，國家對你擁有的土地嚴格限制，但那些住在長安、洛陽、揚州、成都等城市中的貴族們，他們不在這些規定的

範圍裡。

當年白居易的宅院「地方十七畝，屋室三之一」，一畝如果以六六七平方公尺計算，白居易的住房占地總面積為一萬多平方公尺，這讓我們蝸居在小鴿子籠裡的打工族情何以堪呀！

不過這都不算厲害。

那位在安史之亂中立下大功的郭子儀家，「在親仁里，居其里四分之一」。親仁坊就是前面介紹過一百零八個坊中的一個，規模只是中等水準，有歷史學家專門考證過，坊的東西長一〇二〇~一一二五公尺，南北寬五〇〇~五九〇公尺。取平均數計算，親仁坊面積至少約六十萬平方公尺。郭子儀的家占了這個坊的四分之一，將近十五萬平方公尺。這樣的住宅面積，你問我到底有多大，我也說不出來，但史書上說，郭子儀的眾多宅院中有一條長長的巷子，傭人們每天在這條巷子來來往往，彼此見面都不知道對方住在什麼地方。用這個例子來說明郭子儀家的住房面積到底有多大，夠生動具體了吧？

當然現在說的都是唐朝的一些王公大臣，在唐朝擁有住房面積最多的其實還不是他們，皇宮裡的公主們才是大唐真正的大地主，比投資客還要厲害好幾倍。太平、安樂、長寧……這些公主都不是省油的燈，一個一個比誰的衣服穿得漂亮，誰的首飾貴，誰住的房子大。這種風氣由大唐李氏的公主們逐漸蔓延到家中的媳婦們，就連宮裡的嬪妃也紛紛效仿，一時奢靡之風盛行。她們買房圈地，只要是她們看上的，想方設法也要占到手。楊玉環的姊姊虢國夫人就是個例子，她看上了一家人的房子，一點商量的餘地都沒有就要了過來，還美其名說是「買」，其實和強占沒什麼區別。

事情鬧到這一步，大唐皇帝坐不住了，眼看大臣一個個屋舍極其奢華，身邊的女人也個個占房買地，再不想辦法制止這股奢侈之風，搞不好就把大唐江山揮霍完了。好，就從房地產開始著手吧！

上有政策，下有對策

其實對房地產業的整治工作從唐朝初年就已經開始，只不過似乎歷來都是上有政策，下有對策，即使三令五申，唐朝人的樓房還是愈蓋愈高，地還是愈圈愈大，讓皇帝非常頭疼。

唐初的房屋限購令說：「士庶公私第宅，皆不得造樓閣臨視人家。」意思非常清楚，蓋小平房住著就行了。但自從大唐開國，那些王公貴族的家，蓋得一家比一家高。前面那幾位都不說了，都是京官，四川有個叫李晦的地方官，職務大約相當於現在的副市長，不僅替自己家蓋了小樓，還在小樓旁蓋了一座四合院，冠冕堂皇地經營起酒店生意。

既然無論京官還是地方官都能無視朝廷的禁令，普通老百姓自然也跟著效仿起來。當然，這些普通百姓指的只是頭上沒有官帽，但腰包裡卻有錢的人。不然蓋一座樓不是在開玩笑，那是要花錢的。韋應物有一首詩說：「豪家沽酒長安陌，一旦起樓高百尺。」看到沒有，高百尺的樓，一定要是富豪才蓋得起。而白居易的鄰居也非等閒人士，「東鄰起樓高百尺，璿題照日光相射」。這些都是老百姓的房子，雖然詩人筆下的百尺高樓可能運用了誇飾的手法，但一定也相當高了，我相信無論哪個詩人都不會把杜工部筆下的茅屋，寫成百尺高樓的樣子。

當時社會富足，國家有錢，百姓的日子也好過，他們這樣炫富，皇帝只能睜一隻眼、閉一隻眼，你們喜歡蓋就蓋吧！

安史之亂是唐朝社會經濟的一個轉捩點，從此，一個盛世開始逐漸走向衰落，曾經的富貴繁榮終成過眼雲煙。儘管一度出現短暫的中興，但也不過是曇花一現。

唐代宗李豫，安史之亂後的第二位皇帝。

他在安史之亂結束不久便登上皇位，眼看國家遭受那麼大的創傷，代宗痛定思痛，一定要緊衣縮食過日子，重整祖宗家業。西元七八〇年，代宗下了一道令：「諸坊市邸店，樓屋皆不得起，凡樓閣臨視人家，限百日內毀拆。」意思是說市民和商人都不許蓋樓房，已經建成的樓房，只要站在上面可以俯視其他住戶房頂，都必須在百日之內拆除。唐代宗的這個政策非常嚴厲，也是下決心要在全國吹起一股節儉過日子的風氣。不但要求市民與商人不許蓋樓加舍，就連政府官員蓋樓也在限制之內，誰敢蓋樓加舍，誰就挨板子，絕無二話。

這一政令下達後多少產生了些作用，但時間一長，又不被當一回事了。所以六十年後，又有一位皇帝把限房令拿出來重申一遍，他就是唐文宗。

唐文宗的這道禁令是：「士庶公私宅邸，皆不得造樓閣臨視人家。於令有違者，仗一百。」幾乎是把代宗的話重複一遍。估計這時造房子的風氣又有些剎不住了，文宗翻了案宗，想起這一條，趕緊下道旨，重申一下大唐天子對房產業的規定。

其實縱觀唐朝歷史，朝廷對房屋的限制政策其實還有很多，比如對各級官員蓋房子的規格，前面都提過，但好像一直是上有政策、下有對策，只要有錢、有權，能蓋房子的就抓緊時間蓋房子，能買地的就想辦法買地，唯獨對老百姓就是一板一眼。尤其是「求田問舍，先問親鄰」的政策，就是說買房也好，買地也好，不光是要徵得原業主同意，還要徵得四鄰族人的同意。如果鄰居不同意，就是拿著錢也未必能夠買到房。當然這個政策可能在社會安定上產生了一定的作用，但對大多數無權無勢的百姓來說，想擁有一間屬於自己的房子，可能就難上加難了。

(本文摘自《時尚大唐》/時報出版)

【作者簡介】

王一凡

地地道道的關中女子，喜歡用自己的文字書寫關中的歷史故事與傳奇。

2015年出版長篇小說《穿過塵霧》，2018年出版長篇小說《離離原上草》。

現為陝西省作家協會會員。