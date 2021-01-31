不少夫妻和情侶都會想辦法增加閨房情趣，讓彼此保有新鮮感。一名女網友卻無奈在網路上抱怨，日前和男友激戰的時候，對方竟然脫口對她說「妳好像一頭母豬」，讓她氣到瞬間沒了興致。文章一出掀起熱議，也讓一票網友全都笑翻。

一名女網友29日在論壇Dcard發文，表示日前和男友進行性行為時，對方突然想要來點「Dirty Talk」增加情趣，於是就在過程中用低沉氣音在原PO耳邊說，「老婆，妳好像一頭母豬」，讓原PO氣的立刻喊停。

超荒謬的神展開讓男友笑到不行，並解釋，「有些女生被叫母豬會爽啊，我想說試試看，而且妳剛剛叫得像豬」，原PO則無奈直呼「DirtyTalk百百種，到底誰會叫女生母豬啦…哎投資三年的感情變成喜劇。」

文章曝光後馬上成為熱門話題，不少網友紛紛笑稱「雖然母豬也算DirtyTalk，但有些的用詞還是沒辦法增加情趣，只覺得好笑、很解嗨」、「被叫母豬好好笑，是我也會傻眼，但就是好氣好笑的那種，懂原PO的感覺，我老公也說過我覺起來像母豬」。還有網友提醒「我也是誠心建議妳們不要玩了，以後哪天雙方互相再踩雷，會出事的」、「有遇過跟原PO男友同樣經驗，我只能說可能一開始有趣也不太會care，可是到最後會變成吵架」。