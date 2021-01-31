天氣轉冷的時候，家裡有毛孩的人要特別注意牠們有沒有鑽到不該鑽的地方了！英國一名飼主準備打開洗衣機拿取衣物時，發現家裡養的雪貂竟躺在裡面，趕緊將牠送醫治療，好在最後沒事。但經歷100分鐘「洗、脫、烘」的洗禮竟還能命大存活，讓獸醫忍不住分享在臉書上，瞬間引發熱議。
根據《每日郵報》28日報導，英國一名男子雷德芬（Jackie Redfern）養了一隻雪貂「班迪」（Bandit）。某日他沒發現班迪躲在洗衣機裡面取暖，就直接開始洗、烘、脫衣物，整個過程約耗時約100分鐘左右，等到雷德芬準備取出衣物的時才發現躺在裡面奄奄一息的班迪，嚇得馬上將牠送往附近的獸醫院「Vets4Pets Leeds Colton」治療。
獸醫梅西（David Massey）透露，班迪剛送到醫院時情況不太樂觀，好在經過急救後逐漸穩定，成功保住一條小命。且班迪不只命大，恢復力也有如神助一般驚人，4小時後就能開始走路，雖然曾短暫有出現後遺症，但目前已完全康復。
事件發生約一年左右，班迪近日剛好滿3歲，獸醫院除了在臉書上獻上祝福，還特別和網友分享班迪離奇生還的故事，意外成為熱門話題。
文章來源：Daily mail
文章來源：TheSun Twitter
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