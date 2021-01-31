現在有愛心長期餵養浪浪的人很多，尤其天氣這麼冷，很多人會不忍而動起納編的念頭，但卻不是每隻習慣自由的浪浪，都願意讓你收編。

最近接到好心人士詢問：｢可不可以幫浪浪做寵物溝通？」同樣是生命，浪浪應該跟家裡的毛孩沒兩樣吧，一開始心想。但直到接到這位案主的求助、整個過程才讓我感受到，跟浪浪的溝通、困難度更高些。

案主手足無措的找我幫忙，她長期餵養三隻浪喵，其中一隻看起來又髒又兇的應該是公的，她不敢抓牠，希望從另外兩隻母的下手抓去結紮，以免生養下一代、讓挨餓受凍的事代代相傳。

但是她才抓了一隻進籠，這隻被她稱為｢妹妹」的就已經哭的呼天搶地，她嚇得不敢再誘捕第二隻。結果形成一隻在籠內哭、一隻在籠外哀號，猶如梁祝十八相送的戲碼，哭得她既心疼又不知如何是好。

她只希望我幫忙溝通：｢阿姨只是要帶妹妹去動物醫院結紮，很快就回來了，姐姐可不可以一起去作伴，順便也結紮？！」免得這兩隻誤會她要幹嘛，哭得傷心欲絕，.還好她平常有拍照的習慣，勉強有這兩隻浪貓的照片。

只是一連上線，我才瞬間想到浪浪是否聽得懂人話呢？沒有經過馴養的牠們，對人話的概念到底能理解多少？這樣的疑慮讓我突然間語塞，支支吾吾如同使用洋涇濱喵語，不知怎樣表達這位好心阿姨的想法。

我先從妹妹下手，畢竟牠突然被抓到醫院，應該比待在原地的姐姐更害怕吧。

｢阿姨送你來醫院，只是要幫你結紮，你不用怕，也不要哭哦，手術完你就可以回到自由的野外，乖，不哭、不哭…」

只見牠歪著腦袋劈頭問我：｢結紮是什麼呀？」果然人類的詞彙對浪浪太陌生了！

我：｢就是動個小手術，讓你不會懷孕。」

浪喵：｢我為何會懷孕？為什麼不讓我生小孩呀？」

雖然｢妹妹」表示出疑惑，但我想，重點應該是告訴牠不要害怕就好，所以我也沒有多想，就跟牠切斷連線，再對著外面那隻姊姊的照片聊，希望牠也能乖乖進籠去醫院陪妹妹結紮，第二天｢浪喵姐姐」真的依照約定，再度出現在案主家附近，似乎聽懂我要牠去醫院陪妹妹的交代。

但案主被貓哭怕了所以改變心意，當天並沒有抓姊姊去獸醫院，只有餵食便放牠走，這讓我覺得有點失信於喵姊姊，但溝通師也不能干涉太多，只能靜觀其變。幾天後案主跟我聯絡，答案竟然神展開！

獸醫檢查後說：｢那隻浪貓根本不是母的」，還因此退了些許費用給案主，因為公的結紮手術比較簡單。

天哪，難怪那隻浪貓一直疑惑於為何案主要擔心牠懷孕？又不准牠有小孩！我本來還以為牠在為自己的貓權抗議，結果竟然是搞出性別烏龍，終於理解寵物溝通規則｢不是主要照顧者的毛孩不要接」，因為訊息錯誤只會導出錯誤的結果，尤其是不見得熟悉人類語言的浪浪。