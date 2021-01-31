外星人是否存在是人類追尋已久的千古之謎。日前巴基斯坦一家航空公司就對外證實，他們有一架客機在上周於3.5萬英尺的高空中，遇見疑似UFO不明的飛行物品，機長也曝光當時拍攝的影片，立刻引起網友熱議。
綜合外媒報導，巴基斯坦國際航空公司（PIA）一架客機在23日從拉合爾（Lahore）飛往克拉蚩（Karachi），正當飛行於3.5萬英尺的高空中時，當時的機長突然注意到客機上方出現一個銀色圓形的不明飛行物。機長透露，他和機組人員仔細辨識後認為「這不是氣球，也不是飛機」，雖然當時陽光刺眼，但是仍然可以明顯看到該物體不斷散發耀眼光芒，甚至周圍還疑似噴出氣體。
當時拍攝的影片在社群網路曝光後馬上引起瘋傳，雖然機長事後表示，他認為很有可能是國際太空站或人造衛星，但外界卻不這麼認為。而巴基斯坦國際航空公司隨後也發出聲明稱，他們目前還不確定該物體為何物，但巴基斯坦的相關部門已經開始展開調查。
據了解，UFO為英文「Unidentified Flying Object」的縮寫，指不明來歷、不明性質，漂浮及飛行在天空的物體，意思是只要在觀察者眼中看不清或無法辨認的不詳物體都可稱作UFO，而現在很多人也將UFO視為外星文明的飛碟，在台灣也稱作「幽浮」。
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