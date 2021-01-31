近年來有不少人喜歡透過金屬探測器來尋寶，英國一名男子日前就靠著探測器在田裡挖出一個小金人，送去鑑定之後才發現竟是英王亨利八世的皇冠的裝飾，粗估價值高達7800萬元台幣，讓他一夜之間秒變千萬富翁。

What an incredible find. 由 The Scottish Sun 發佈於 2021年1月29日 星期五

根據《太陽報》29日報導，英國一名49歲的男子凱文（Kevin Duckett），日前拿著金屬探測器在北安普頓郡附近一處田地尋寶，搜尋了20分鐘之後，探測器突然出現劇烈反應，他原本以為只是是被壓扁的鋁盤或牛奶罐的金屬蓋子，取出後仔細檢查才發現是一個高6.3公分、寬2.5公分的黃金小雕像。

凱文回憶，「我擦掉雕像上的土壤，透過顏色和重量，我知道這一定是純金做的，我的腎上腺素開始不斷上升，身體也不斷湧出興奮感」。隨後他又在小金人底部發現「SH」的字樣，並對其展開研究。並在一篇介紹亨利八世的文章中發現，亨利八世曾多次將皇冠上的基督雕像裝飾，換成三位英王，而他所發現的小金人就是亨利六世的雕像，SH也代表著「Saint Henry」，且該裝飾已經遺失400年之久。

凱文透露自己曾在YouTube上看過複製品，實地到博物館看過後發現，官方複製品和他手上的小金人極為類似，目前他也已經將小金人交給大英博物館調查，如為真品將出售給博物館，且粗估價值約200萬英鎊（約7868萬元新台幣）。

對此，皇宮宮殿首席策展人露西（Lucy Worsley）感到非常興奮，認為小金人遺失數百年還能尋回真的很幸運，它所經歷的歷史也令人著迷。