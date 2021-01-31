古代的皇室貴族生活享盡榮華富貴，不少人都希望可以嫁入皇室或迎娶公主，讓自己下半輩子都不用再為錢憂愁，不過「豪門」生活並不如想像一般輕鬆，古代男子擁有三妻四妾是很正常的現象，但對於「駙馬」來說，卻是一件不容易的事情。

根據《搜狐》報導，在封建時代，公主大多都是政治聯姻的棋子，駙馬的人選會由皇帝親自挑選，必須經過層層考察，儘管和公主結為夫妻，但兩人的地位大部分都是不平等的，彼此之間更像是「君臣關係」。

《明史》中就有記載，駙馬一天得向公主問安4次，吃飯時也要站在一旁伺候，甚至想要行房也必須先讓嬤嬤批准；駙馬有這麼多必須遵守的規矩，想納妾更是難上加難，其中最主要還是得經過身為正室的公主同意，如果硬是「偷偷來」，後果可能不堪設想。

《新唐書·列傳第八》裡就寫道，唐中宗次女宜城公主劉綬下嫁裴巽，他竟還納入一名美貌的小妾，讓宜城公主相當生氣，當即下令割斷裴巽的頭髮，並將小妾的耳鼻割下，還把她陰部的皮剝下來，蒙在駙馬的臉上，手段相當兇殘，雖然最後公主被御史彈劾，遭到降級，但裴巽也同樣受到牽連，被降了官職。

而清朝乾隆么女固倫和孝公主的駙馬豐紳殷德則屬於幸運的例子，固倫和孝公主備受寵愛，婚後在家裡也屬於掌權的一方，夫妻感情還算融洽；兩人育有一子卻因故早逝，從此公主不再生育，為了延續家族命脈，公主多次勸說豐紳殷德納妾，最初他還以為公主在試探自己，最後才了解公主的深情，不得已納了幾房小妾。