一般人對於喪葬事宜相當避諱，不過澳洲一名12歲少女卻把清潔墓地當作興趣，截至目前為止，已清洗逾3500座墓碑，並將其視為夢想工作，希望一輩子都能這樣掃下去！

根據《每日郵報》報導，澳洲一名12歲少女克里曼（Tj Kleeman），4歲時和家人搬到新南威爾士州（New South Wales）東北部，新家緊鄰一片墓園，這對當時的她和弟弟達許（Dash）而言，宛如一場噩夢，每天晚上都擔心會有幽靈現身，將他們抓走。

克里曼的媽媽塔貝莎（Tabetha）為了克服姊弟倆對於墓碑的恐懼，就經常帶著他們到墓園散步，幫助他們克服內心恐懼。一開始，塔貝莎建議他們不妨幫忙擦拭幾塊骯髒的墓碑，但克里曼起初不太樂意，直到看見墓碑因為擦拭而變得乾淨光亮後，就漸漸的不再感到害怕，甚至清潔上癮，變成放假時的樂趣，「現在我很喜歡清理墳墓，這種感覺無法用言語形容，但我希望可以當成是未來的工作」。

如今克里曼每周會去墓園2、3次，每次花費1個小時的時間進行清潔，先是將乾枯的花草落葉清除，接著再用刷子沾肥皂水仔細清除墓碑上的汙垢，過程相當仔細。

塔貝莎指出，要把整座墓園內3500座墳墓都擦拭乾淨，約需耗時1年時間，「如果通通清完，克里曼就會再重新清一輪，這樣來來回回已經8次了」。

克里曼表示， 雖然外界對於墓園避之唯恐不及，但她卻很享受清潔墓碑的樂趣，未來也會持續下去，甚至希望日後能舉辦社區志工日，號召大家一起掃墓，專門清掃那些無人探訪的墓地。