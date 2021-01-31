現代社會，人人都拚了命的努力，就希望有朝一日能夠出人頭地、功成名就，不過日前就有網友指出，世界富豪榜上經商還是占大多數，讓他不禁好奇「要有錢的話，走經商路線是不是機會比較多？」貼文一出，隨即掀起熱議。

原PO今（31日）在PTT「八卦板」以「成功人士大多都是經商的？」為題，PO文指出，一提到有錢人，大家第一時間都會聯想到商務人士，儘管世界上最成功的富豪，像是微軟創辦人比爾蓋茲、特斯拉汽車執行長馬斯克、臉書創辦人祖克柏等人都是走科技路線，但在排行榜上感覺還是經商的占大多數，讓他不禁好奇，「要有錢的話，走經商路線是不是機會比較多？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「是！選你正解」、「資本主義」、「用錢定義成功的話」、「沒錢才需要技術」、「你說的這些人，年輕時也都是從工科幹起的」。

不過也有內行人曝光背後暗黑真相，直言「走商的不是大好就大壞」、「經商不是頂端就是底層」、「遊走政商的，跟銀行超貸完馬上落跑」、「頂層是看關係，跟皇帝世襲有7、8成像」；但也有人認為，金錢多寡並非唯一衡量成功與否的判斷標準。