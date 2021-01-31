有時候路邊的東西真的不能亂撿！美國一對父女搭乘皮艇時看見湖面上有垃圾，於是靠近想撿起，沒想到父親用力往上一扯竟拉出了一隻巨鱷，讓他嚇得立刻丟掉手中的東西，快速踩腳踏板逃離，女兒也被這驚險的一幕嚇到崩潰大哭。

蘭斯拉起鱷魚後嚇得快速逃跑，後方的女兒也被嚇到崩潰大哭。(影片來源/Youtube/Gator Boy Vids)

這段影片被上傳至YouTube頻道「Gator Boy Vids」，當時男子蘭斯（Lance Burgos）和女兒到路易斯安那州聖馬丁維爾（St. Martinville）的福斯普安特湖州立公園（Lake Fausse Pointe State Park）露營；事發當時，蘭斯和女兒正搭乘腳踏式的皮艇在湖中遊覽。

從影片中可以看到，父女倆在湖面上發現了一個棒狀物的垃圾，於是上前想要幫忙清理，不過這個垃圾似乎有些沉重和龐大，過程中女兒想要伸手幫忙，被蘭斯以「注意安全」為由阻止，當他用力把垃圾往上一扯，水面突然冒出鱷魚的嘴巴，父女倆和鱷魚的距離近到每一顆尖銳的牙齒都可以看得十分清楚。

這驚悚的一瞬間讓蘭斯嚇得立刻丟掉手中的東西，奮力踩腳踏板逃離現場，女兒也被嚇到崩潰大哭，之後鱷魚似乎還在湖中繼續游動，一旁目睹全程的同行皮艇也趕緊加速逃跑，在稍微遠離後他們才終於放慢腳速，只不過父女倆仍對此心有餘悸。

這段可怕的經歷發生在2016年，最近又再度被網友們翻出，引起熱議，大家都被突然出現的鱷魚給嚇了一大跳，紛紛留言：「第一次看到鱷魚釣人」、「真慶幸他在孩子伸手的時候要他『小心』，否則結局可能不只這樣」、「我想你們可能需要大一點的船」、「你永遠也不會知道釣魚線尾端會出現什麼東西」、「我完全不能理解為什麼有人想在有鱷魚出沒的地方划皮艇」。