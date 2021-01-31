大陸一隻大黃狗每天都會守在社區門口，等待著已經病逝5年的主人出現，在這期間還曾被賣狗肉的攤販抓走，差點慘死成為人類腹中物，社區的居民見狀都相當心疼，雖然曾有人想要領養牠，但大黃都不願離開，居民們只能夠提供食物和保暖的毯子，讓大黃能夠繼續生存下去。

綜合陸媒報導，大黃原本是某戶人家的寵物犬，但卻被嫌棄長相太醜遭到遺棄，最後是遼寧瀋陽某社區的停車場管理員老沈好心收養牠，照顧大黃3年的時間，然而老沈卻在5年前因病去世，但大黃對此卻不知情，每天下午3點到4點都會待在社區的北門門口，望著老沈以前上班走來的方向，期待著心愛主人再次出現的身影。

在這5年的時間裡，停車場早已被拆除，牠還曾被狗肉販抓走，差點慘死成為料理，所幸最後有居民將大黃買下才逃過死劫，但這些種種事件都沒辦法阻礙大黃想要等待主人的心意，「牠的世界裡就只有一件事，就是找老沈」。

社區的居民看見大黃這樣都相當不捨，雖然曾有人試著領養牠回家，但大黃就是不願離開，居民們只好替牠搭建一個溫暖的窩，每天都有人提供食物和水，幫忙照顧大黃生活的大小事。

新聞曝光後，網友們都深受感動，還封大黃是「遼寧版忠犬小八」，「有幾個人能這樣等待五年呢，狗的壽命才有多少年」、「狗的情感真的比人純粹多了」、「牠們除了不會說話真的很重情重義」、「等一個再也等不到的人，真的好難過」、「狗狗讓我感動，這個社區居民的善良更是難得」。