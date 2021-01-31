年節將至，不少民眾會抽空前往廟宇拜拜，日前就有一名網友透露，開車從新竹南下台南，順便到南鯤鯓代天府拜拜，沒想到卻遇到一名瘋癲的中年婦人突然靠近，並提醒「開長途車記得要多休息」，讓他瞬間起雞皮疙瘩。對此，也有過來人表示「南鯤鯓真的靈！親身體驗！」

原PO昨（30日）在臉書社團《靈異公社》PO文透露，日前攜家帶眷到台南旅遊，同時也是第一次前往南鯤鯓代天府拜拜，就在他停好車，帶孩子下車之際，突然有一名狀似瘋癲的中年婦人跑上前來指著他說「先生，這是你開的車對吧？我跟你說，開長途車記得要多休息！」

面對突如其來的提醒，讓他既詫異又納悶，此時太太卻看到婦人身邊圍繞著人群和她手上的葫蘆與浦扇，這才發現該名婦人是還未完全退駕的濟公師父乩身，「讓我全身起雞皮疙瘩的是，祂怎知道我今天一大早從新竹直接開車下台南？而且就突然從圍繞祂的人身邊跑來指著我說這些話，到現在我還覺得不可思議…」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「有可能在指點你，如果多休息，有可能避過一個時間點的難也說不定」、「聽祂的準沒錯～師父就是心好～」、「神明慈悲渡化眾生，你有福報才會提醒你」、「祂的意思是要你在台南住一晚」；但也有人認為「對方只說你開長途，又沒說你是新竹開到台南，不需要覺得神奇。當地人應該大多騎機車代步，外地人才會開車，而且你還帶老婆和小孩，很容易猜到啊」。

也有人表示「我直說了！南鯤鯓真的靈！親身體驗！祂要給你筊馬上就給，祂不給你筊，擲到死也不會給你」、「 真的，不給你筊，會擲到天荒地老。親身體驗過。家裡就是拜南鯤鯓吳府三王」。

南鯤鯓代天府是台灣五府千歲的王爺總廟，主祀李、池、吳、朱、范府千歲，也是台南面積最大廟宇。