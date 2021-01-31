相較於動輒千萬起跳的新成屋，不少人會選擇先買車，不過車子又分SUV（運動型多用途車）和轎車，日前就有網友陷入兩難，不知道該如何抉擇？對此，就有內行人點出購車8關鍵，掀起熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「大家選SUV或轎車的原因是什麼呢？」為題，PO文透露，最近在看車，但陷入了「SUV or 轎車」的難題，儘管已做了不少功課，但依舊難以抉擇，「想問問大家，選SUV或轎車的原因是什麼呢？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少過來人一面倒狂推「轎車」才是首選，並點出SUV相較於轎車，有8大問題難以克服，分別為容易暈車、外形圓胖不帥、耗油、易晃、死角大、後座難坐、後箱氣味和市區停車問題。

網友紛紛留言回應「SUV重心高，易暈車體質感受更明顯」、「城市裡的話休旅停車還是麻煩」、「SUV的後座每家都有個共同點是都很難坐」、「後廂的東西如果有味道，會很容易影響乘客」、「休旅車就搖搖晃晃，風阻大，風切聲大，安全性差，死角大，唯一的優點就是上下車比較輕鬆，但前提是你不能太矮」、「不喜歡休旅或五門的車，車還是要傳統的房車式樣才好看」。

不過也有人偏愛SUV，直言「轎車視野那麼差，休旅車好多了」、「視野好、空間感舒服」、「底盤高，上山下海才好開啊」、「休旅車比較方便啊，出去玩搬東西什麼的，空間比一般轎車大」。