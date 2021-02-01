慈禧太后是近代史上最有權勢的女人，也是出了名的愛美，為了永保青春花了很多心思保養，也讓她一直到60、70歲都還保有幾分姿色。據傳一名26歲的英國軍官出使到北京時，就煞到當時64歲的慈禧。更與其展開一段長達6年的忘年跨國秘戀。

大英帝國外交官埃德蒙巴恪思爵士（Sir Edmund Backhouse, 2nd Baronet）在1899年出使清朝，當年26歲的他在北京見到慈禧太后時，就被她的美貌給迷倒。埃德蒙回國後創作了一本名為《太后與我》的回憶錄，文中就提到，當時慈禧雖然已經60多歲，但是因為駐顏有術，看起來只有約40歲左右，讓埃德蒙忍不住讚嘆，「她是我一生中見過最美的女人，她雍容華貴的氣質讓我打從心底愛慕，她的絕美容顏則讓我永遠淪陷。」

2人一直到慈禧67歲，埃德蒙29歲時才正式發展出親密關係，回憶錄中也詳細記載這段6年戀情間的「閨房秘辛」，公開慈禧對於性事方面的各種僻好。但外界對這本回憶錄的評價褒貶不一，有人認為埃德蒙確實是晚清的歷史權威，也有不少人認為這一切都只是他自己的幻想。

但慈禧太后當時到底有多美呢？1904年入宮為慈禧畫像的美國女畫家卡爾就曾表示，雖然慈禧太后年近七旬，但她看起來最多不會超過40歲，許多學者也認為，慈禧的魅力在於雙眼，且年輕時一定是個美人。大陸專業PS神人「TR鼠繪」就曾經透過電腦技術讓慈禧老照片回回春，返老還童的慈禧就正到讓網友全嚇歪。