多明尼加一名男子近日因為整隻手臂停滿蜜蜂還能淡定逛街，引起路人側目。有人將影片上傳到網路上，驚悚畫面瞬間引發瘋傳，據了解，這名男子之所以不怕蜜蜂的秘訣在於他手裡握有「人質」。

根據英媒《UNILAD》1月28日報導，近日有一部Tik ToK影片引發關注，影片拍攝地點在多明尼加的街頭，可以看到一名男子的左手臂爬滿了數千隻密密麻麻的蜜蜂，但他看起來卻十分淡定的在街上亂晃。影片拍攝者好奇上前詢問，「你為何不會被螫」，該名男子則表示是因為他手裡握有這群蜜蜂的女王蜂。

報導指出，該名男子是當地的養蜂人，當時是因為要將蜜蜂移至新的蜂箱，才會指引蜜蜂停在他的手臂上，而只要女王蜂的費洛蒙還在，所有工蜂就會非常溫馴，安心護送女王蜂找到新住所。

影片隨後被人轉發到論壇Reddit，累積14萬名網友推薦，還湧入數千則留言，不少人紛紛留言「看起來超恐怖！密集恐懼症殺手」、「他感覺是要去參加真人快打比賽」、「天啊！他像是電影裡的超級英雄，或是最壞的惡棍」、「好想看後續他是怎麼把工蜂移動到蜂箱的」、「看完我都感覺我的皮膚上有蜜蜂在爬了。」