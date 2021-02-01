有些舊愛總是讓人念念不忘。馬來西亞一對新婚夫妻日前舉行婚禮，新娘的前男友也到場獻上祝福，但新娘看見對方時，竟轉頭要求「和前男友最後一次擁抱」，大方的新郎立刻點頭同意，不過在兩人擁抱的時候，他卻低下頭來露出無奈苦笑的表情，影片曝光後也在網路上引起熱議。

根據《鏡報》報導，這段影片是網友「@mayangkumay」分享在抖音上，從畫面的角度可以推測，應該是由現場的賓客所拍攝，當時準新人正站在舞台上，接受親友們的祝福，突然新娘的前男友驚喜現身，想要和夫妻兩人握手給予祝福。

不過新娘似乎還有別的打算，下秒就轉過頭去，詢問新郎是否願意讓她和前男友來個「最後的擁抱」，隨後新郎大方地點頭同意，不過就在兩人擁抱的過程中，新郎低下頭，露出了無奈苦笑的表情，而前男友也相當關注他的一舉一動，擁抱結束後就馬上和他握手，新郎則把他拉近自己，也和對方抱了一下。

這段影片曝光後，截至目前為止觀看次數已經突破550萬，雖然現場的氣氛看起來非常溫馨，新郎和前男友的互動也十分和諧友善，不過網友們都注意到了新郎低下頭時那短暫的表情變化，認為新娘的做法不太妥當，「他的表情不會說謊，雖然很難受，但沒事的！」、「新郎值得更好的，新娘應該學會放手」、「新郎的家人看到會是什麼感受？」。

不過也有人替新娘講話，認為這只是一段感情結束後的動人瞬間，大家不需要做過多的聯想。