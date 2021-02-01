在華人傳統社會中，夫妻生下的小孩大多都會「從父姓」，不過隨著兩性平權意識抬升，有不少夫妻也會決定讓孩子們「從母姓」。在大陸就曾有過一個案例，因為媽媽姓「第五」太過特殊，所以夫家欣然同意讓小孩從母姓，並為他取了一個可愛又極具創意的名字「第五月」。

根據《搜狐》報導，孩子的父親姓「李」，在華人中是十分常見的姓氏，在幫孩子取名字的時候一直沒有什麼好的想法，不過他的妻子姓氏「第五」卻非常特殊，所以丈夫突發奇想，決定讓孩子從母姓，婆家的人也欣然答應這個提議，讓這個極其罕見的姓氏可以繼續傳承下去。

而這個孩子剛好出生在5月，所以一家人就替他取了單名「月」，全名合起來就叫做「第五月」，是個非常可愛又獨一無二的名字。

據了解，「第五」這個姓氏源自於田氏，屬於帝王賜姓，戰國田齊公族田氏被漢高祖遷移至關中，於是就以遷移的次序為氏，分別有第一、第二、第三，一直到第八氏，不過現代只剩下第五氏，還有不少人都將姓改回原本的田氏或伍氏，讓第五氏的後代日漸稀微。

而根據台灣內政部戶政司在107年的「全國姓名統計分析」結果指出，台灣也有稀少的「第五氏」後代，當時僅存7人；此外，《TVBS》報導過，曾有一對「第五姐弟」在立法院工作，名字分別是「第五莎」和「第五龍」。