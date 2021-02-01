大部分狗狗的精力都相當充沛，所以需要主人帶著牠們外出玩耍，不過最近因為適逢冬天，許多高緯度國家都下著大雪，不少主人也無法忍受寒冷的氣候，而減少了帶狗狗出門的機會。外國一隻狗狗就堅持在下雪天散步，沒想到才踏出家門3秒，牠就被冷到急轉彎，窩回家裡的沙發上。

女主人「@caraisheree」把這段逗趣的影片分享到抖音上，只見當時外面正下著大雪，但愛犬還是迫不急待地想要出門去玩，無奈之下，主人只好拿出鑰匙打開家門，興奮的狗狗立刻跑出屋外踏雪。

然而才過不到幾秒鐘，牠似乎是被寒冷的氣溫給嚇到了，竟急速轉彎衝回屋內，窩在家裡的沙發上，還用無辜且水汪汪的大眼睛盯著主人看，表情透露出一些委屈的情緒，這一連串搞笑的反應讓女主人大笑出聲，她也在PO文中透露，自己原本都只會上傳遊戲實況的片段，不過自家愛犬實在太有趣，才會忍不住分享出來。

網友們看到影片後也都笑翻了，紛紛留言：「第一次看到散步回來這麼快的狗」、「媽我出去了，媽我回來了」、「牠坐在沙發上的表情就像是在說：『你為什麼要讓我出去？』」、「媽，這是在哈囉？」、「狗：你為什麼不早說？」、「真的馬上就迴轉了哈哈哈」。