一段婚姻想要長久的維持下去，「信任」是必不可少的因素之一。大陸一名男子發現妻子最近加班前總是會先回家洗澡，才又回到公司工作，詭異的行為讓他起了疑心，某日終於壓抑不住好奇心，偷偷跟了出去，沒想到卻看見讓他心碎的畫面。

根據《網易新聞》報導，這名男子是網路簽約作家，平時只需要在家寫稿，妻子則在外面某間企業就職，加班是常見的現象，但是他卻發現妻子最近有些不一樣，每次到了加班前，她總是會先在家裡洗澡再出門，男子曾詢問：「回來再洗不好嗎？你們辦公室那麼多吸煙的，這樣洗了也白洗」，妻子僅用「回家太晚，怕打擾先生休息」作為理由。

不過男子常常寫稿寫到半夜，對於這個回答感到相當不解，某日他忍不住心中的好奇，在妻子出門後偷偷跟了上去，沒想到她竟沒有前往公司的方向，而是來到了某間漢堡店，店裡就坐著她的前夫和孩子。

報導中指出，男子和妻子相遇時，她和前夫正發生嚴重爭吵，讓她起了想離婚的念頭，男子趁此機會向妻子示愛，才成功將她娶回家，只是原本的孩子被判給了前夫，雖然每個月都有2次探視機會，但在男子的要求下，妻子並不能和前夫見面。

男子看著漢堡店中「一家人」和樂融融的畫面覺得非常刺眼，他也想起妻子曾說過孩子不喜歡煙味，所以她出門前洗澡，就是為了要和孩子與前夫見面，如今男子終於得知真相，讓他十分崩潰。