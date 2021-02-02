把握一個國家不僅要把握它的歷史，更要把握它的文化乃至於文明，同時不能只是一些皮毛知識的把握，而是要透過其知識把握其民族精神的深層與內蘊。因此，從「導向」的角度講，徐靜波教授的《被隱藏的日本史：從上古時代到政治革新》和《被偏誤的日本史：從軍國末路到經濟飛躍》值得一讀。

－－蔣豐（北京大學歷史系客座教授、《日本新華僑報》總編輯）

日本如何做出無條件投降的決定？

日本經濟為何得以從廢墟中崛起？

日本動漫何以風靡全世界？

日本茶道到底蘊藏著什麼？

縱觀日本文化演變軌跡，徹底了解頻繁交流的鄰國

從嶄新系統豐富講解日本文化

從文化藝術中洞見國民性：茶道、《源氏物語》、動漫、深夜食堂等，從征服世界的日本文化藝術裡，洞見日本人複雜的文化基因。

極具前瞻眼光的中日對比：房地產泡沫、製造業前景、人口老齡化帶來的社會問題等，橫向比較亞洲最大的發達國家與發展中國家，從中管窺二十一世紀的發展密碼。

以日本文明的歷史沿革為縱軸，解讀日本到底是個怎樣的國家，居住在日本列島上的民族到底是個怎樣的民族。本書具有縱深和廣度，趣味性與知識性兼具，引領讀者以輕鬆閱讀的方式，真正理解日本何以成為今日樣貌？

【精彩書摘】

日本大概從沒想到會有戰敗的一天。一八九四年，發動近代以來第一次有規模的對外戰爭，凱旋而歸，獲得了二億三千萬銀兩賠款和占有臺灣；一九○四年，再次悍然發動對俄國的戰爭，雖然打得相當艱難，最後還是獲勝了；以後在中國的領土上，從北到南，橫行恣肆，步步擴展，雖然遭到中國軍民的頑強抵抗，卻幾乎是連戰連勝，整個日本人的「大和魂」，達到極度膨脹的境地。以後一路向南，占據了法屬印度支那，偷襲珍珠港，擊潰英國在東南亞的勢力，占據了馬來半島和印尼群島，那時日本人所畫的大日本帝國版圖中，整個東亞，從北到南，都在太陽旗的照耀下。然而一九四二年六月中途島之戰以後，日本便感到美軍的強大攻勢，此後雙方雖各有勝負，但日本已明顯處於守勢和敗勢，到了一九四五年，日本漸漸走向了窮途末路。

一九四五年初，美軍奪回菲律賓，之後經過苦戰，全殲硫磺島上的日本守軍。二月，美、英、蘇三國在雅爾達舉行會議，商議戰後如何處置德國和日本的問題。對日本頻頻發動空襲的同時，四月，美軍進攻沖繩本島，兩個多月後，沖繩的日本守軍被全部消滅。美軍已逼近日本本土。與此同時，盟軍在五月八日攻占柏林，希特勒德國全面崩潰，歐戰結束。

這時日本全國上下已是哀鴻一片，民眾已被戰爭拖得精疲力竭，除了中國戰場上還盤踞著相當的日軍之外，日本國內幾乎已經沒有可投入有效作戰的生力軍了。但是日本上層依然沒有或不敢表現出投降的意向。一九四五年三月，日本內閣決定組建國民義勇隊，動員國民學校初等科畢業生直到六十五歲以下的男子，以及四十五歲以下的女子組成輔助部隊，從事防空、陣地構築、運輸、警備等活動，與軍隊一起參與輔助戰鬥。

六月八日召開的御前會議上，透過了《今後應該採取的戰爭指導基本大綱》，總體意思是在日本本土與盟軍決一死戰，以「護持國體、保衛天皇」。當時媒體鼓吹的口號是「一億玉碎」，即一億日本人寧為玉碎不為瓦全，誓死與盟軍戰鬥到最後一滴血。

口號是喊得很響，但日本人的底氣卻愈來愈不足了。頻頻加碼的美軍空襲，已把日本的大部分城市炸成了一片焦土，民眾天天生活在缺衣少食和恐懼之中。而另一個世界裡，美國、中國、英國在德國柏林西南波茨坦舉行了十天會議後，七月二十六日，發表了針對日本的《波茨坦公告》，敦促日本投降，並公布了對戰後日本處理的基本原則，但是沒有明確涉及是否保留天皇制的問題。

這時日本上層開始出現了動搖和分化。外務大臣東鄉茂德立即向天皇和最高戰爭指導會議表示，《波茨坦公告》可以接受，日本倘若拒絕，將會引起非常嚴重的後果，鈴木貫太郎首相表示了贊同的意向，但他們的想法遭到陸軍和海軍的強烈反對，軍部認為應該明確地對這一公告加以批駁。於是鈴木首相在七月二十八日記者會上表示：「這份公告沒有任何重大的價值。我們只會對此加以默殺，將堅定地將戰爭進行到底。」

然而八月六日上午，美國向廣島投下了一顆原子彈。其威力之大、造成的傷害之嚴重，使日本上層感到震驚。幾乎與此同時，蘇聯根據史達林與羅斯福在雅爾達會議上達成的諒解，廢棄《蘇日中立條約》，八月八日（日本時間八月九日），宣布對日作戰，蘇聯紅軍進入中國滿洲，向占據的日本關東軍發起全面攻擊。這時日本完全是四面楚歌了。鈴木首相決定接受《波茨坦公告》。但日本軍部仍然認為美國或許只有一顆原子彈。此時，傳來了長崎遭受原子彈轟炸的消息，最後一絲僥倖心理被徹底瓦解。

九日上午十一點，再次舉行最高戰爭指導會議。東鄉外相認為只要能「護持國體」，可以接受《波茨坦公告》；但軍部陸軍大臣阿南惟幾、參謀總長梅津美治郎主張在戰爭罪犯、解除武裝、占領範圍等方面應提出日本的條件。雙方意見僵持不下，九日深夜十一點五十分，會議在皇宮的防空洞內繼續進行。除了鈴木首相之外，會議參加者的意見形成了對立的三對三，東鄉外相、平沼樞密院議長和米內海軍大臣表示可以接受，但陸軍大臣、參謀總長和海軍軍令部總長表示反對。這時鈴木首相站了起來，他沒有表態，而是把皮球踢給了天皇，請求天皇做出「聖斷」。

天皇平靜地開口說道：「我贊成外務大臣的意見。」說罷用帶著白手套的大拇指擦了一下有點模糊的鏡片，繼續說道：「按照目前的狀況，如果戰爭繼續進行下去，將會增加無辜國民的苦惱，最後不僅會導致民族的滅絕，並使世界人類陷於更加嚴峻的不幸。我不忍心看到做為左膀右臂的軍人被人收繳武器，並被認定為戰爭罪犯。但是為了顧全大局，我要學習明治天皇當年對待三國干涉時的態度，接受難以忍耐的現實，救人民於苦難，為求世界人類的幸福，我下了這樣的決心。」按照當時的制度，政府做出一項重大決定時，除了首相簽署之外，還需要擔負輔弼之責的所有內閣大臣副署才可生效。由於天皇的「聖斷」，軍部其他大臣就難以違抗了。於是最高會議之後舉行的內閣會議上，接受《波茨坦公告》的決定獲得了通過。

八月十日上午九點，日本外務省向中立國家瑞士和瑞典發去英文電報，表示接受《波茨坦公告》。第二天，以美國國務卿伯恩斯（James Francis Byrnes）的名義給瑞士發送了盟國的回函，表示日本投降之後，天皇和政府的國家統治許可權將從屬於盟軍最高司令部。意味著戰後日本將置於盟軍的管轄之下，這下不僅是陸軍，連原本對投降表示贊同的海軍軍令部、樞密院議長也表示激烈的反對。十四日上午召開最高戰爭指導會議與內閣的聯席會議，天皇再次表示接受《波茨坦公告》的決心，認為如此可以避免日本國家和民族的毀滅，日後還可留下種子，圖謀民族和國家的復興。於是，會議上沒有再出現反對的聲音。下午，所有成員在事先準備好的結束戰爭詔書署上了名。天皇朗讀了詔書，錄製後的唱片被保存在皇宮侍從室內，預定十五日中午播放。

天皇在十五日中午十二點如期發布了結束戰爭詔書，但詔書中沒有出現任何有關投降的詞語。據撰寫了兩卷本《昭和史》的東京大學教授中村隆英回憶，事先錄製的詔書滿是雜音，又是文縐縐的書面語，一般民眾都不明白天皇到底在說什麼，只有一句算是聽懂了，那就是「朕已命令帝國政府接受美、英、中、蘇四國的公告」。對於大多數日本人來說，漫長的戰爭終於結束了，解脫感、解放感和戰敗的屈辱感、沮喪感交雜在一起，真可謂五味雜陳，一言難盡。

(本文摘自《被偏誤的日本史：從軍國末路到經濟飛躍》/時報出版)

【作者簡介】

徐靜波

出生於上海。

復旦大學日本研究中心教授，副理事長。

研究領域為中日文化關係、中日文化比較。

出版著作有《梁實秋：傳統的復歸》（復旦大學出版社1992年）、《東風從西邊吹來--中華文化在日本》（雲南人民出版社2004年）、《近代日本文化人與上海1923-1946》（上海人民出版社2013年）、《上海?日本人社??????1870-1945》（合著，東京岩波書店2014年）、《和食：日本文化的另一種形態》（北京聯合出版公司2017年）、《解讀日本：古往今來的文明流脈》（上海人民出版社2019年）、《困惑與感應：近代日本作家的中國圖像1918-1945》（香港中和出版公司2020年）等十一種，譯著《蹇蹇錄--甲午戰爭外交祕錄》、《魔都》等十六種，編著《東亞文明的共振與環流》、《日本歷史與文化研究》等十二種。

曾在日本神戶大學、東洋大學、京都大學等擔任招聘教授。