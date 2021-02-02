國外有一隻超派貓路霸，每天都蹲在路邊守候，有人接近就會伸出肉掌狂毆好幾拳，飼主特別幫他設立了IG帳號，並記錄下無辜路人逗趣的反應，讓網友看了全都笑翻，看到貓咪的萌樣後也忍不住直呼「好想遇到牠！」

這隻名叫Kardelen的貓咪由飼主一手養大，飼主表示牠從小就非常聰明，看過人開門後就自動學會轉動門把，經常溜出門享受陽光，但這也讓牠養出一身「怪脾氣」。Kardelen出門後很喜歡趴在人行道或是圍牆上觀察路人，但只要有人靠得太近，牠就會一掌巴下去，不少人被打後都困惑的回頭看Kardelen，想知道到底現在是什麼狀況。

飼主發現後將路人傻眼的反應拍下來，並上傳到網路上，很快地就吸引許多粉絲關注。有趣的是，飼主後來又收養了一隻貓咪Toki，而Toki和Kardelen相處之後似乎被帶壞，不時會伸手揍人。不少網友也紛紛留言笑稱，「這傢伙在哪？好想遇到牠」、「這隻貓咪很落實防疫距離」、「我每個禮拜一上班前都跟他一樣」、「我快被牠笑死」、「太萌了我愛牠」。

但也有人覺得不應該讓貓咪隨便觸碰路人，除了現在疫情期間需小心病毒外，有很多人其實是不喜歡貓咪或是害怕貓咪的，很有可能會因為害怕或憤怒傷害牠們，希望飼主可以考慮在家拍攝貓咪的影片就好，對貓咪或路人都相對比較安全。