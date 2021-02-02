俗話說一粒米養百樣人，每個人先天個性不盡相同，沒想到就連企鵝也同樣迷糊，網路上日前瘋傳一段影片，只見兩隊企鵝群在路上興奮巧遇之後，有一隻小迷糊竟然在散會後跟錯隊，幸好同伴警覺心較高，立刻回頭把牠叫回，最後才又急急忙忙歸隊，超天兵行徑意外露餡，影片曝光吸引逾728萬人觀看。

The rockhoppers on the left are heading out to sea, the ones on the right are heading back to the rookery having been out at sea. I love the conflab they have when they meet... and the confused penguin at the end!! 😂 #FalklandIslands #Falklands #RockhopperPenguins pic.twitter.com/4byR7TxbEz — Andrea Barlow (@AndzB) January 11, 2021

影片中可見，位於南美洲福克蘭群島的森德爾斯島（Saunders Island），日前出現兩隊鳳冠企鵝（Rockhopper penguin）分別自左右兩側前行，當兩隊人馬交會時，還寒暄了一陣子，接著就各自散會帶開，怎料卻有一隻迷糊的企鵝竟然跟錯隊，大走回頭路。

所幸同隊的夥伴驚覺隊友搞錯方向、跟錯隊，著急回頭「三步併作兩步」趕緊將迷糊隊友喚回「欸這邊啦！還不快回來！」最後兩隻企鵝又匆匆忙忙的跟上隊伍，朝著既定方向前進。

這段超天兵的過程，全被福克蘭群島博物館的館長安德里亞（Andrea Barlow）給拍了下來，網友們立刻被企鵝們呆萌的有趣日常給圈粉了，紛紛留言直呼「居然跟錯方向了」、「憨憨對郎造」、「軍隊有左右不分的天兵，這是『天』鵝嗎？」、「那隻困惑的企鵝忘記自己是正要出海覓食，還是已經吃飽要回家了」、「好好奇牠們到底在聊什麼啊」。