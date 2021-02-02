金庸身為武俠小說泰斗，創作了多部膾炙人口的作品，歷年來更多次改編成電視劇、電影等影視作品，對文學界和影視文化可以說是貢獻重大。對此，一名從來沒有看過金庸小說的網友近日打算入門，詢問網友該從哪一部開始，文章引起不少人共鳴，許多內行人都不約而同點出2作品。

一名網友昨（2）日在PTT八卦板發文，表示小時候身邊很多朋友在看金庸小說，但他當時對江湖的愛與恨沒有興趣，覺得網路作家痞子蔡和藤井樹才是全世界。日前他到圖書館閒晃，剛好看到書架上一排金庸，突然驚覺自己活到30歲還沒讀過任何一本，覺得長大後經歷了一些愛恨情仇，現在應該可以比較有共鳴，於是詢問網友，「請教我該先看哪部，才不會覺得無趣而再度放棄？」

文章曝光後掀起熱議，不少內行人跳出來分析，其中大多數的人都認為應該先讀《射鵰三部曲派》或是《笑傲江湖》。「笑傲派」的網友認為，《笑傲江湖》是獨立的故事，比較不會被其他情節或順序搞混、干擾，而且《笑傲江湖》是金庸大師很成熟的作品，可以從中體會武俠世界的樂趣。

而「射鵰三部曲派」的理由則是這三部都是金庸人氣最高，也是被翻拍最多次的影視作品，但提醒要先看《射鵰英雄傳》再看《神鵰俠侶》，否則可能會因為太討厭黃蓉而看不下去。

也有其他網友建議，如果拿不定主意，就從武俠時代的先後順序開始看，可以從北宋的《天龍八部》排到清朝乾隆年間的《飛狐外傳》，或是金庸自己用書名字首排的順序「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」。有網友還提醒《鹿鼎記》可以最後看，除了它是金庸最後一部，也是最好看的一部，先看的話可能會看不下去其他作品。