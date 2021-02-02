澳洲一名男子上周帶著家人來到海邊遊玩，卻在獨自潛水時遭大白鯊攻擊而不幸慘死，當時妻兒在岸邊拍的照片，也正巧捕捉到他在浮出水面的身影，意外成為「最後合照」，讓人鼻酸。

而2歲兒子在岸邊拍下的照片也意外成為父子最後合照。(影片來源/FB/9 News Melbourne/如遭刪除請見諒)

根據澳媒《9 News》報導，澳洲一名32歲的男子克勞（Duncan Craw）在上月28日下午5點左右，帶著妻子塔莉亞（Taylia）與2歲兒子李維（Levi）來到阿得雷德市的麥克唐納港。隨後克勞便獨自下海潛水，留妻兒在沙灘上遊玩，但不久後克勞竟離奇消失在大海中。

搜救隊接獲通報後立刻進行打撈，並在隔天發現克勞當時所穿的潛水衣，由於衣服變得殘破不堪，讓他們懷疑克勞很有可能已經被大白鯊吞下肚。而事發前塔莉亞曾在沙灘上幫兒子拍了一張照片，剛好拍到當時浮出水面換氣的克勞，讓這張照片也意外成為父子倆的最後合照。

親友為死者家屬發起募款。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

他的家人事後發布聲明指出，雖然他們有掌握到相關證據，但仍無法確認克勞真正的死因，而且不排除克勞被鯊魚攻擊前就因為突發病症身亡。他的親友也在網站GoFundMe發起募款活動，希望各界善心人士可以幫助他的妻兒度過難關。