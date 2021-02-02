台灣有美食王國的美稱，除了在地好味道還有各種異國料理。日前一名網友經過一個美式餐點的攤位，看到漢堡升級套餐竟然要再多付140元，讓他忍不住好奇上網發問，想知道為什麼定價會這麼高？文章立刻掀起熱烈討論。

一名網友昨（1）日在PTT八卦板以標題「為什麼薯條和可樂可以賣140元」發文，表示他日前經過一個美式漢堡攤，看到漢堡單點價格約落在80、90元，還算可以接受。但他卻傻眼發現，升級成有附薯條、可樂的套餐竟然要加價140元。

原PO以平均價格計算，薯條若算50元，可樂算30元的話，加起來頂多也才80元，更何況去速食店單點這兩樣都不到140元，忍不住直呼「140到底是什麼暴利？這些餐廳都是怎麼定價的啊？」。

文章曝光後引起不少人共鳴，有人就覺得這些美式餐廳都是參考美國定價，當然貴，「這幾年一堆跟風山寨美式餐廳，只學到定價」、「價錢對齊美國很合理吧 之前去紐約買路邊熱狗堡就5鎂了」、「台灣美式餐廳9成9都是只學到氣氛而已吧」、「就賣盤子（凱子）咩」。

但也有人透露價格之所以賣這麼貴，是因為老闆也要將店租等成本算進去，不是單單只要算食物前就好，「店租啊，跟電影院爆米花賣你200一樣」、「房東要錢啊，不然賺什麼」。

而過去也有網友曾發文問美式漢堡為什麼特別貴，當時有內行人就指出，正宗美式漢堡排都是手工製作，吃起來也比較多汁，如果食材又選比較好，價格自然高一點。而部分店家為了讓漢堡售價親民，會降低售價，再透過提高薯條、可樂等附餐的價格來回本。