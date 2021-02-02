不少廣告標語都是採取積極正向的方式，希望可以鼓勵大家，不過某些用詞也需要看場所來使用，否則就會出現尷尬的窘境。前陣子日本網友在地鐵月台上看見某補習班的廣告，呼籲考生們如果撐不下去了，只要往前一步就可以到達終點，然而廣告的後方正好就是鐵軌，讓大家頓時都覺得毛骨悚然。

網友「@tsugumi_none」在推特上分享了這張照片，只見某間補習班為了替即將面對大考的考生們做出應援廣告標語，上面寫著：「當覺得『要不行了』的時候，只要往前一步就可以到達終點了」，雖然整句話看起來非常勵志，想要藉此鼓勵考生們持續堅持、不要放棄。

然而仔細一看就可以發現，這段廣告標語其實被張貼在地鐵月台的某根柱子上，後方就是電車行經的鐵軌，雖然不清楚這則廣告是如何被張貼在這裡的，但詭異又恐怖的「巧合」讓推主也忍不住驚呼：「這不是該出現在地鐵月台上的東西！」。

這則推文發布之後也引起網友熱議，大家都覺得有些毛骨悚然，也指責補習班不應該將這種標語張貼在這種會讓人產生誤會的場所，「原來是人生的終點啊…」、「貼在車站真的太危險了吧」、「踏出去後前往的不是夢想中的目標，而是生命的盡頭」、「標語很棒，但不應該貼在這裡」、「這應該要貼在男廁才對」、「念書真的很辛苦，但千萬不要踏出那一步啊！」。