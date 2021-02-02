不少人都會購買彩券或刮刮樂來試手氣，只是真的要中獎卻並不容易，不過美國一名男子似乎深受「財神爺」眷顧，中獎對他來說是相當輕鬆的事情，先前他買刮刮樂已經中過5次獎，最近更是刮出了25萬美元（約新台幣700萬元），成為他獲獎紀錄中獎金最高的一次。

This win is his first top prize and by far the largest, according to lottery officials.https://t.co/hoUCC7CwtQ — USA TODAY (@USATODAY) February 2, 2021

綜合外媒報導，住在愛達荷州的莫斯（Bryan Moss）日前到彩券行購買了一張刮刮樂，沒想到竟刮中了25萬美金，創下他個人獲獎紀錄當中獎金最高的一次。事實上莫斯一直以來都深受「財神爺」喜愛，彩券公司透露，過去他已經中過5次獎金，運氣十分驚人。

莫斯透過聲明表示，自己平時就有定期購買樂透和刮刮樂的習慣，因為知道銷售金額有一部分會回饋給當地學校，作為教育基金，「我很榮幸可以為愛達荷洲的公立學校提供一些幫助，這就是我買樂透的主要原因」，他也透露，這筆獎金將會被用做女兒的教育經費。

據悉，愛達荷州彩券（Idaho Lottery）從成立以來就開始將販售彩券獲得的紅利分配給當地的公立學校，以及為當地大學和國營設施提供支持的永久建築基金會（Permanent Building Fund），目前捐款總額約有9.61億美金（約新台幣268.9億）。