在大部分人的印象中，貓和狗的關係就像是彼此的天敵，雙方常常鬧得不可開交。不過最近有飼主就捕捉到家中毛小孩的溫馨瞬間，貓咪正趴在大狗的頭上幫忙舔毛，畫面相當和諧，然而下秒主人一開口，難得的景象瞬間崩壞，讓上萬網友都笑翻了。

雅克一聽到有食物可以吃，立刻抬起頭，可憐的普魯就這樣摔落在地。(影片來源/YouTube/ ViralHog)

從影片中可以看到，貓咪普魯（Prue）正趴在大狗雅克（Jacques）的頭上，溫柔地替牠舔毛，雅克也非常悠閒地閉起眼睛，享受著普魯的服務，一貓一狗的感情看起來十分融洽。

不過就在下一秒，主人的一句話打破了這樣溫馨可愛的畫面，他說道：「雅克，你餓嗎？」，一聽到可能有食物可以吃，雅克不顧同伴的安危，瞬間抬起頭來，可憐的普魯就這樣從牠的頭上滑落，雖然可以看出普魯曾試圖停留在床上，但最終還是不幸跌到地上。

這段逗趣的影片很快就在網路上瘋傳，看見雅克和普魯的互動後，網友們都忍不住哈哈大笑，「這可以成為新一代迷因了吧」、「天啊！這也太可愛了」、「快要笑死了，貓咪本來可以停在床上的」、「牠們看起來就像是人類坐在家裡的樣子」。

根據《每日郵報》報導，雅克是加泰霍拉豹犬和哈士奇的混血（Catahoula Husky Mix），而普魯則是海蘭德貓（Highland Lynx），牠們倆是彼此最好的朋友，平常最喜歡一起散步、玩耍，感情非常要好。