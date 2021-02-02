每個年代、世界各地都會存在著不同的宗教信仰，認為某些方法可以趨吉避凶，或是幫助自己重新輪迴轉世。最近考古學家在古埃及遺址進行挖掘工作，發現了16個新墓穴，其中一具木乃伊嘴裡竟含有一片「金舌頭」，考古學家也推測，這個做法很可能是為了讓死者在死後可以和「冥王」溝通。

Gold-tongued mummy is found at 2,000-year-old burial site in Egypt https://t.co/Xu4tucWEsI — Daily Mail Online (@MailOnline) February 2, 2021

綜合外媒報導，由多明尼加共和國（Dominican Republic）的考古學家凱瑟琳（Kathleen Martinez）所領導的考古團隊前陣子前往塔波希利斯馬格納（Taposiris Magna）遺址區進行挖掘工作，並且發現了16座新墓穴，歷史大約可追溯至2000年前，而其中一具木乃伊的嘴巴裡竟還藏有用黃金打造的「金舌頭」。

埃及古物部發表聲明，考古團隊推測可能是死者遺體在進行防腐時，工匠將舌頭給割掉，並在葬禮儀式中鑲上「金舌頭」作為代替，最主要的目的就是要讓死者在死後遇到冥王歐西里斯（Osiris）時，可以與祂對話。不過目前尚未釐清死者生前是否有語言障礙，也不清楚為何要專門用黃金製作舌頭。

而這具擁有金舌頭的木乃伊是墓穴中保存最完整的遺骸，其他大部分都已變質損壞，但覆蓋在木乃伊上的石製喪葬面具依舊完好，可以讓考古學家一窺他們生前的樣貌，像是其中一具女性木乃伊就戴著覆蓋大半身體的面具，上面的人臉帶有笑容，還有清晰的頭飾浮雕。