近日網路瘋傳一段大陸阿嬤到銀行領錢的影片，因不會操作ATM，請行員協助，沒想到對方見金額太小，不耐煩的一直想趕她離開，氣得阿嬤爆氣扔卡說「那取2億人民幣」，儘管事後被證實這是假新聞，但仍引發網友共鳴，認為銀行勢利眼的情形在現實社會中不斷上演，影片雖假但卻是不爭的事實。

這段影片是講60歲住廣州的張姓阿嬤礙於不會使用金融卡領錢，便向櫃台行員求助，沒想到對方見阿嬤只要領人民幣500元，就冷冷表示「妳要領5000以下金額的話，就去自動取款機辦理」，但阿嬤還是低聲下氣拜託對方「我就是因為不會操作，才想請妳幫我的」。

沒想到行員竟不耐煩說「這是規定啊！沒事就趕快走開，沒看到後面好多人排隊嗎？」阿嬤頓時感到氣憤，下秒直接扔出金融卡，霸氣表示要領人民幣2億元（約新台幣8.6億），行員這下才畢恭畢敬的表示銀行一時沒這麼多現金。

最後阿嬤與行員協議領人民幣30萬（約新台幣133萬），只是當行員遞上這筆現金後，阿嬤僅從中取出500元，其餘又讓行員重新存入戶頭，讓對方當場臉綠。網傳內容還提到，張姓阿嬤的兒子是一位集團公司的大老闆，雖然經常匯錢給她，但阿嬤生性節儉，每次只領一點點花用，這次遇到勢利眼的行員，才會刻意用這樣的方式教育對方。

事實上，這則消息多年來不斷在網路上轉傳，經陸媒查證為假新聞，陸網上分享的圖片都是過去其他新聞被移花接木的照片，有些媒體已在官方微博闢謠及致歉。

不過儘管如此，網友們認為這類情事確實經常上演，不禁心有戚戚焉，直言銀行的服務應該一視同仁，紛紛留言回應「不管消息假不假，銀行確實有這種店大欺客的行為」、「看錢瞧不起人又不是第一次了」、「阿婆有沒有取2億不重要，重點是儲戶排隊到窗口，卻因取款數少而不給辦理，就是欺客」、「造謠固然可惡，可有些行員看到小錢就不辦理，趕你去ATM，看到有錢人就跟哈巴狗一樣，看著就噁心」。